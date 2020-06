De afgelopen weken zijn de helft meer bedrijfsfaillissementen gerapporteerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat zei Gerrit Post van databedrijf Company.info dinsdag in gesprek met NU.nl. De stijging is opvallend omdat er, gemeten over de gehele coronaperiode, juist minder faillissementen dan normaal zijn gemeld.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart zijn er 740 bedrijven omgevallen. Vorig jaar waren dat er nog 752. De afgelopen twee weken lag het aantal faillissementen met 181 ineens de helft hoger dan in dezelfde periode in 2019, waarmee het begin van een trend niet uitgesloten kan worden, aldus Post.

"We houden het aantal faillisementen elke week bij. Dat aantal schommelt doorgaans, maar de afgelopen twee weken - week 20 en 21 - zien we pas echt een stijging ten opzichte van vorig jaar" , zegt Post.

Hij houdt echter nog wel een slag om de arm. "De afgelopen twee weken zijn weliswaar niet hoopgevend, maar het kan ook een momentopname zijn."

De faillissementen worden vooral gemeld in de horeca en het mkb. Doorgaans zijn het vooral zzp'ers die failliet gaan, zegt Post, maar nu zitten er "relatief veel" bedrijven met tussen de tien en vijftig medewerkers tussen het aantal omgevallen ondernemingen.

Naast horecabedrijven telde Company.info de afgelopen twee weken ook een groter aantal faillisementen in de detailhandel, zoals kledingwinkels en modezaken. De faillissementen worden vooral geteld in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.