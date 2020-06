Hoewel de hypotheekmarkt in mei opnieuw alle records brak, zijn de corona-uitschieters zoals in maart en april voorbij. Dat meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN) dinsdag, dat zo'n 82 procent van alle hypotheekoffertes in Nederland registreert.

Sinds augustus 2019 is de trend ingezet waarbij iedere maand het staande record opnieuw wordt verbroken. In mei kwam het totaal op rond de 43.000 hypotheekaanvragen, wat 26 procent hoger is dan het maandgemiddelde van de afgelopen jaren.

Toch zijn de extremen van maart en april volgens HDN in mei achterwege. "Waar de hypotheekaanvragen in maart en april, met ruim 85 procent hoger dan normaal, echt door het dak gingen, zitten we nu weer in iets rustiger vaarwater. De markt lijkt te stabiliseren naar het niveau van de maanden voor de coronacrisis", aldus directeur Reinier van der Heijden.

De rente ging iets omhoog tijdens de eerste periode van de lockdown in Nederland, waardoor het aantal oversluiters snel steeg. In mei is dit effect afgenomen, en daalt het aandeel oversluiters op het totaal van verschillende soorten hypotheekaanvragers.

Ook is het aandeel gepensioneerden gedaald, net als de groep mensen die een nieuwbouwhuis koopt en een bestaand huis verkoopt. Wel is in mei weer een procentuele stijging te zien bij onder anderen starters en doorstromers.