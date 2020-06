Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met de manier waarop de heropening van de horeca maandag is verlopen. Dat laat de organisatie weten in een verklaring. Terrassen en restaurants in Nederland mochten maandag vanaf 12.00 uur voor het eerst in meer dan twee maanden weer gasten ontvangen.

"Vanuit het hele land kregen we signalen dat het in veel steden gezellig druk was. Op de terrassen was het aangenaam druk, maar niet té vol", zegt de KHN. De organisatie noemt het moment waarop de terrassen officieel geopend werden "een bijzonder emotioneel moment".

"Horecaondernemers hebben er écht naar uitgekeken om hun gasten weer te verwelkomen en zitten vol creatieve ideeën om er op een verantwoorde manier weer iets moois van te maken", aldus de organisatie.

Volgens de KHN was de sfeer in het land goed en was overal begrip voor de restricties waar horecaondernemingen zich aan moeten houden. De aanloop verliep op veel plaatsen gemoedelijk. "We hebben er het volste vertrouwen dat de horeca er klaar voor is om haar gasten weer te verwelkomen".

'1,5 meter afstand mogelijk maken was passen en meten'

Vanwege de uitbraak van het coronavirus moesten alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland op 15 maart hun deuren sluiten. Vorige maand maakte premier Mark Rutte tijdens een persconferentie bekend dat de horeca vanaf 1 juni weer gedeeltelijk open kon gaan, mits ondernemers zich aan bepaalde voorwaarden houden. Zo moet 1,5 meter afstand houden mogelijk zijn en vindt er vooraf een verplicht controlegesprek plaats om te testen of iemand klachten heeft die kunnen duiden op het coronavirus.

De afgelopen weken zijn horecaondernemers druk bezig geweest met het mogelijk maken van 1,5 meter afstand in hun bedrijf. Afgelopen weekend werden hier volgens de brancheorganisatie de laatste voorbereidingen nog voor getroffen.

Volgens de KHN was het vooral passen en meten om de tafels en stoelen kwijt te kunnen met de juiste afstand. Veel gemeentes hebben horecaondernemers daarom toestemming gegeven om hun terrassen uit te breiden.

