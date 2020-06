Qatar Petroleum (QP) heeft maandag de grootste order voor nieuwe tankers uit zijn bestaan bekendgemaakt. Het staatsoliebedrijf van Qatar bestelde ruim honderd tankers voor vloeibaar aardgas (lng) bij drie grote Zuid-Koreaanse scheepsbouwers, zo meldt QP maandag. Met de orders is een bedrag van ruim 17 miljard euro gemoeid.

QP doet zaken met Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries en Samsung Heavy Industries. De ruim honderd lng-tankers moeten tussen nu en eind 2027 de scheepswerven verlaten.

Qatar wil de productie van lng in de komende jaren met ruim 60 procent opschroeven naar 126 miljoen ton per jaar. De Golfstaat was in 2019 na Australië de grootste producent van lng ter wereld.