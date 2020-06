De inkoopmanagersindex (PMI), een eerste graadmeter voor economisch herstel, lag in veel landen in de eurozone in mei nog ruim onder de 50 punten, hetgeen een krimp van bedrijvigheid betekent. Dat blijkt uit de verschillende PMI-getallen die maandag bekend zijn geworden.

In Duitsland daalde de PMI in mei naar 36.6 punten, terwijl dit getal in Frankrijk met 0.3 punt toenam tot 40.6 punten. In Spanje en Italië was de stijging afgelopen maand sterker. De PMI in Spanje liep op van 30.8 in april tot 38.3 punten in mei, die van Italië van 31.1 punten tot 45.4 punten.

Ook in Polen en Tsjechië steeg het indexgetal, maar ook hier bleef dat getal onder de 50, waardoor er nog geen sprake is van groei. In Turkije zorgde de hervatting van autoproductie voor iets meer bedrijvigheid, waardoor de PMI uitkwam op 40.9 punten.