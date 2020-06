Luchtvaartmaatschappij Emirates neemt voorlopig geen afscheid van de Airbus A380. Dat heeft topman Tim Clark maandag gezegd. Clark zei verder dat Emirates nog zo'n vier jaar nodig heeft om volledig te herstellen van impact van de coronacrisis.

Clark liet maandag weten dat Emirates de Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, "zo zinvol mogelijk" zal blijven inzetten.

Eerder deze maand maakte Air France bekend te stoppen met de A380, terwijl Lufthansa in april besloot een aantal exemplaren uit de vloot te halen. Emirates zelf maakte vorig jaar al bekend dat het geen 162 maar in totaal 123 exemplaren van de Airbus A380 zal afnemen.

De Emirates-topman hoopt in juli weer vakantiepassagiers naar de thuishaven Dubai te kunnen vervoeren. Hij zei tevens dat voldoende afstand creëren in vliegtuigen door bepaalde stoelen vrij te houden "geen praktische oplossing" is.

Clark verwacht dat het vliegverkeer pas echt weer opgang zal komen als er een vaccin is. Hij gaat er voorzichtig van uit dat ergens in de zomer van 2021 zal zijn. Toch zal het nog tot 2023 of 2024 duren voordat het volledige vluchtschema hersteld is, aldus de topman.