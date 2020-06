De bedrijvigheid in de Japanse en Zuid-Koreaanse industrie heeft in mei de grootste daling in meer dan tien jaar vertoond. Ook in de rest van Azië is er buiten China nog nauwelijks sprake van herstel. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde inkoopmanagersindexen (PMI).

In China kwam de inkoopmanagersindex, een eerste graadmeter voor economisch herstel, uit op 50.7 punten in mei. Een stand boven 50 punten duidt op groei en een stand eronder op krimp.

Naast Japan (38.4 punten) en Zuid-Korea (41.3 punten) noteerden ook Taiwan en India vorige maand opnieuw een terugval in bedrijvigheid.

In Vietnam, Maleisië en op de Filipijnen kroop de PMI weliswaar omhoog, maar bleef het getal andermaal onder de 50 punten.