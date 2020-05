Vakbond FNV heeft zaterdag een meldpunt geopend waar horecamedewerkers hun ervaringen over hun werkomstandigheden kunnen delen vanaf maandag.

De vakbond wil via het meldpunt een vinger aan de pols houden of medewerkers vinden dat ze veilig en gezond hun werk kunnen doen. Ook geeft de vakbond op de site tips over hoe horecamedewerkers veilig hun werk kunnen hervatten.

Met het meldpunt wil de vakbond zowel negatieve als positieve reacties verzamelen en delen met werkgevers en de overheid. Zij zouden die bevindingen vervolgens mee kunnen nemen in de besluitvorming voor na 1 juli, wanneer het maximale gastenaantal in de horeca verhoogd wordt van dertig naar honderd gasten.

