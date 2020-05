Eurocommissaris Johannes Hahn (Begrotingszaken) heeft zaterdag in een interview met onder meer De Volkskrant het woensdag gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie voor een herstelfonds verdedigd. "Er is maar één herstel van Europa, een gezamenlijke", zegt de Oostenrijker.

Het Brusselse plan om de economische vuistslag van de coronacrisis op te vangen bestaat uit een herstelfonds van 750 miljard euro. Twee derde daarvan, 500 miljard euro, bestaat uit giften.

Nederland is in het debat over een Europees herstelfonds keer op keer tegen giften aan lidstaten geweest, mede omdat Zuid-Europese landen als Italië op een schuldenberg zitten. "We financieren geen schulden uit het verleden. We halen geld op om uit de crisis te komen en economieën te versterken", verdedigt Hahn.

De Eurocommissaris zegt tegen De Volkskrant en zes andere Europese kranten dat het herstelfonds landen als Nederland juist zal helpen. Hij wijst onder meer op het belang voor landen die veel exporteren binnen Europa, zoals Duitsland, maar ook Nederland. "Daarvoor (voor export, red.) heb je wel afzetmarkten nodig. Wij willen één herstel, een gezamenlijk herstel. Mensen die denken dat elke lidstaat het op zijn eigen tempo en tijdstip kan doen, slaan de plank mis", zegt Hahn.

De coronacrisis zal niet tot meer Europese integratie leiden, stelt de Oostenrijkse Eurocommissaris. "Alles wat wij voorstellen past binnen het Europees Verdrag, we vragen niet om meer macht. Het herstelfonds is eenmalig en eindigt in 2024."