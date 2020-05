Nederlandse huishoudens hebben in april veel meer geld op hun spaarrekening gezet dan anders, blijkt vrijdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB), opgevraagd door NU.nl. Nederlanders legden in totaal bijna 4 miljard euro meer in dan ze opnamen.

Door de kleine 4 miljard euro extra kwam het totale spaarpotje van Nederlanders eind april uit op ongeveer 375 miljard euro. De miljardengroei in april is uitzonderlijk, normaliter zijn de maandelijkse verschuivingen een stuk kleiner. Het is voor het eerst sinds begin 2018 dat er zoveel geld meer is ingelegd dan opgenomen werd.

DNB zegt van banken signalen te krijgen dat consumenten vorige maand door het coronavirus minder zijn gaan uitgeven en meer zijn gaan sparen. April was de eerste volledige maand van de lockdown in Nederland.

Door de lockdownmaatregelen van het kabinet konden Nederlanders niet meer naar restaurants of cafés, gingen winkels dicht en werden vakantiereizen geschrapt. Ook werd duidelijk dat het coronavirus tot grote economische schade leidt, nog een reden om de broekriem aan te trekken.

Uit de cijfers van de centrale bank blijkt ook Nederlanders vorige maand in vergelijking met maart fors minder spaargeld hebben ingelegd. Een woordvoerder van de bank wijst op de paniek op aandelenbeurzen als mogelijke verklaring voor het hoge bedrag dat in maart is ingelegd. Vanwege de volatiliteit zouden meer mensen hun aandelen hebben verkocht en op de bank hebben gezet. Overigens werd in maart ook meer geld opgenomen dan in april, waardoor onder de streep in de laatstgenoemde maand meer werd gespaard.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.