Het loopt bepaald nog geen storm met reserveringen voor een plekje in de kroeg voor 1 juni of daarna. Bij restaurants is het beeld wisselend. De eetgelegenheden in het hogere segment zien het aantal boekingen snel oplopen, die in het middensegment minder.

Dat zegt Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), vrijdag tegen NU.nl. Vanaf maandag 1 juni om 12.00 uur mag de horeca na een sluiting van tien weken weer open. Zowel voor restaurants als cafés geldt dat zij maximaal dertig gasten binnen mogen ontvangen, waardoor vooraf reserveren verplicht is.

Voor terrassen hoeft niet gereserveerd te worden en daar geldt geen maximum aan het aantal bezoekers, bovendien is het mooi weer. "Maar heel veel cafés hebben geen terras", zegt Beljaarts. "En het is nu eenmaal zo dat reserveren nu verplicht is. Dat kan ook last minute, vijf minuten van tevoren nog."

Restaurants zien voordelen in de verplichting

KHN heeft ook een eigen reserveringssysteem, dat in eerste instantie in de markt is gezet als systeem voor restaurantreserveringen. "Daar hebben we nu een mogelijkheid aan toegevoegd dat je ook voor het café kunt reserveren." Dat gebeurt nog weinig. Volgens Beljaarts zit het nog niet in het systeem van consumenten om te reserveren voor de kroeg.

"Het is ook bij uitstek een gelegenheid waar je normaliter zo binnenloopt." Restaurants zien de voordelen van verplicht reserveren wel in. "Dan hebben ze een goed beeld van hoeveel gasten ze krijgen."

KHN zei eerder te verwachten dat zo'n twee derde van de zaken die mogen openen, maandag ook open zullen gaan. Een deel ziet er met de huidige beperkingen nog geen brood in en een deel gaat wellicht helemaal niet meer open.