De overheid stopt 150 miljoen euro in de pot waarmee de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) garant staat voor de reisvouchers die touroperators aanbieden aan vakantiegangers van wie de reis wordt geannuleerd. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) vrijdag bekendgemaakt.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben reisorganisaties honderdduizenden vakanties moeten annuleren. Wanneer de touroperators alle mensen het geld van de vakanties hadden moeten teruggeven, zou dit hebben geleid tot faillissementen.

Daarom werd op initiatief van reiskoepel ANVR de reisvoucher in het leven geroepen. De SGR op zijn beurt stond garant voor de bedragen van die tegoedbonnen. Mocht een touroperator alsnog omvallen, dan kreeg de vakantieganger het geld terug van de SGR. Die garantstelling liep op 1 juni af omdat er mogelijk niet meer genoeg geld in de pot zat.

Doordat de overheid nu bijspringt, kunnen de reisorganisaties doorgaan met het aanbieden van de vouchers, alhoewel consumenten ook altijd recht hebben op hun geld terug als ze dat willen.

De reisorganisaties hebben het zwaar

"De coronacrisis raakt ons allemaal, ook onze vrije tijd: die vakantie die al geboekt en betaald was, kon opeens niet doorgaan. Dat is niet alleen vervelend voor al die consumenten, ook de reisorganisaties hebben het zwaar", aldus staatssecretaris Mona Keijzer van EZ.

"Daarom doen we als kabinet een beroep om, als het financieel kan, reisvouchers te accepteren." De Europese Commissie (EC) moet de steunmaatregel van het kabinet aan de reissector nog goedkeuren.

Verlenging nu tot 1 september

Volgens de SGR loopt de verlenging van de vouchers tot 1 september en wordt medio augustus gekeken of nog een verlenging nodig is. Het gaat bij de reisvouchers nadrukkelijk om pakketreizen, vakanties waarbij vervoer en verblijf zijn geboekt bij een touroperator.

Van alle reizen die via een touroperator worden geboekt die is aangesloten bij de SGR, gaat een bedrag naar het fonds. Die is er voor het geval een reisbedrijf failliet gaat. Voor de coronacrisis zat daar zo'n 80 miljoen euro in. Nu zoveel vakanties zijn geschrapt, komt de bodem van de pot in zicht.