Sinds de start van de coronacrisis hebben signalen van coronafraude bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) tot twintig strafrechtelijke onderzoeken geleid. Vijftig verdachte individu's werden thuis opgezocht door speciale interventieteams en ontvingen van hen een laatste waarschuwing, blijkt uit cijfers die de dienst deelde met NU.nl.

Beschuldigingen lopen uiteen van valsheid in geschrifte, de illegale verkoop van (afgekeurde) mondkapjes en witwassen.

Recent zag de FIOD vooral het aantal verdachte signalen over bedrijven die mogelijk coronafraude plegen, toenemen. Zeker honderd verdachte situaties rondom bedrijven werden in de laatste weken vastgesteld, maar het is niet duidelijk hoeveel van de strafrechtelijke onderzoeken zijn ingesteld naar bedrijven.

Een woordvoerder van de FIOD legt uit dat er mogelijk misbruik wordt gemaakt van steunpakketten van het kabinet, bijvoorbeeld de TOGS-regeling. Daarmee kunnen bedrijven een vergoeding van 4.000 euro ontvangen, als zij kunnen aantonen dat hun omzet is verdampt. Vanaf juni wordt dat bedrag opgewaardeerd tot 20.000 euro, belastingvrij.

Tot dusver onderzocht de FIOD in totaal ongeveer vierhonderd verdachte signalen. Oplichting via de handel van beschermingsmiddelen, en in het bijzonder mondkapjes, komt nog altijd het meeste voor. Ook de meer traditionele belastingfraude, zoals valse aangiftes bij bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, vindt nog volop plaats.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.