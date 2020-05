Fitnessketen Basic Fit kan de sportscholen in de verschillende landen waar het actief is langzaamaan weer openen en heeft een extra kredietfaciliteit van 60 miljoen euro rondgekregen. Daarmee kan het bedrijf het mislopen van inkomsten als gevolg van de gedwongen sluiting opvangen.

Dat heeft Basic-Fit vrijdag bekendgemaakt. De sportscholen moesten medio maart in alle landen waar het bedrijf actief is dicht als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus.

In Luxemburg mogen de sportscholen vrijdag weer open, in Frankrijk is dat op 2 juni het geval. "We verwachten dat we in België en Spanje ook in juni weer open kunnen", aldus Basic-Fit. "In Nederland heeft de overheid aangegeven dat de te verwachten openingsdatum 1 juli is. Dan zouden alle sportscholen weer open zijn."

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het 'coronaproof' maken van de zaken. "Om er zeker van te zijn dat onze medewerkers kunnen werken en de leden op een veilige en comfortabele manier kunnen sporten."

Een onlinereserveringssysteem moet helpen om de tijden van de bezoeken te managen, zodat er niet te veel mensen tegelijkertijd bezig zijn aan hun oefeningen. Ook zijn er looprichtingen gemarkeerd en wordt ervoor gezorgd dat voldoende afstand kan worden gehouden.

"De schoonmaakprotocollen zijn nog verder geïntensiveerd en er zijn schoonmaakstations geplaatst zodat klanten apparatuur nog zelf kunnen reinigen als ze dat willen", aldus Basic-Fit. Tenslotte is de ventilatie aangepast, waardoor en geen hercirculatie van lucht is.

Het Nederlandse bedrijf zegt meer dan 2 miljoen leden te hebben in de landen waar het actief is.