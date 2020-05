Renault wil de komende drie jaar meer dan 2 miljard euro bezuinigen op de kosten en neemt afscheid van zo'n vijftienduizend werknemers wereldwijd, van wie bijna een derde in Frankrijk. Dat blijkt uit het al eerder aangekondigde reorganisatieplan dat vrijdag is gepubliceerd.

Renault moet weer concurrerend worden en wil dat doen door de processen te simplificeren, het aantal verschillende onderdelen te verminderen en de productiefocus te verleggen. Zo zal de Franse automaker zich meer richten op elektrische auto's en innovatieve technieken.

De Franse overheid stelt dat ook als voorwaarde voor staatssteun, net zoals dat de hightechactiviteiten in Frankrijk moeten plaatsvinden. Renault wil 5 miljard euro aan steun nu het bedrijf ook hard geraakt wordt door de coronacrisis.

"De problemen die we al hebben gehad, de grote crisis die de automotive-industrie nu wacht en de noodzaak van de ecologische transitie spelen allemaal een rol in het versnellen van de transformatie van het bedrijf", laat Renault weten in een toelichting op de plannen.

Renault vormt een alliantie met Nissan en Mitsubishi die op termijn had moeten leiden tot samensmelting van de bedrijven, om samen sterk te staan in de sterk concurrerende sector. De alliantie kwam uit de koker van de voormalige Renault-topman Carlos Ghosn, die inmiddels wordt beschuldigd van allerhande financiële malversaties.

Eerder deze week werd bekend dat de merken binnen het samenwerkingsverband zich ieder weer zullen richten op de eigen krachten.