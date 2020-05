De Nederlandse horeca behaalde in de eerste drie maanden van dit jaar al 14 procent minder omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus gingen pas medio maart in. Volgens het CBS zat de daling ook vooral in die maand.

Het grootste omzetverlies kwam voor rekening van de cafés en restaurants, met afnames van respectievelijk ruim 16 en bijna 17 procent. "De omzet van fastfoodrestaurants en kantines en catering daalde minder sterk, maar nog altijd met respectievelijk 8,9 en 9 procent", aldus het CBS. "De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus."

Voor hotels en vakantieparken ging het om een daling van de omzet van zo'n 15 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. "Een kwartaal eerder nam de omzet van logiesverstrekkers nog toe met 1,1 procent", zegt het CBS. Hotels werden het zwaarst geraakt, daar kwam bijna 17 procent minder binnen aan inkomsten.

Het pessimisme is groot in de horeca

Het CBS peilt ook de stemming onder ondernemers over de verwachtingen voor de toekomst. Dat vertrouwen daalde in het lopende kwartaal in alle bedrijfstakken. "Door de vele bedrijfssluitingen vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus was het pessimisme veruit het grootst bij ondernemers in de horeca."