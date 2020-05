Amazon biedt 125.000 van de 175.000 mensen die in de Verenigde Staten tijdelijk in dienst waren om de coronadrukte aan te kunnen een vaste baan aan. Dat meldt het bedrijf donderdag. De stap zou erop duiden dat de webwinkelgigant de verkooppiek vast heeft weten te houden, terwijl maatregelen van overheden alweer wat zijn versoepeld.

De overige 30 procent van het tijdelijke personeel behoudt de seizoenscontracten van maximaal elf maanden.

In maart begon Amazon een campagne om zo snel mogelijk veel mensen in te kunnen huren. Het bedrijf sprak hiervoor specifiek werklozen aan uit sectoren waar de klappen vielen, zoals de horeca. Het idee destijds was nog wel duidelijk om de banen te bieden "tot alles weer normaal is".

Amazon lag overigens onlangs nog onder vuur omdat het volgens onder meer vakbonden de gezondheid van personeel in gevaar bracht, door alle centra open te houden tijdens de pandemie. Volgens een medewerker zouden zo'n achthonderd personeelsleden uit de VS positief zijn getest op COVID-19. Het bedrijf heeft niet gereageerd op die cijfers, maar heeft wel de schoonmaak opgevoerd en biedt mondkapjes, en koorts- en virustests.

Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg het aantal parttime en fulltime personeelsleden van Amazon 840.400. Het is niet bekend of daar alle nieuw aangenomen mensen al bij zijn opgeteld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.