CNV stelt donderdag dat acties bij Tata Steel vrijwel onvermijdelijk zijn. Op 4 juni stemmen leden over mogelijke acties, net als de leden van vakbond FNV. De kans op stakingen is groot, schat ook de laatste bond in. "Het leeft enorm", laat FNV-bestuurder Roel Berghuis weten.

FNV, die met een paar duizend leden de meeste vakbondsleden onder Tata Steel-medewerkers telt, komt vermoedelijk vrijdag met een ultimatum voor het bedrijf. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, worden acties gepland.

"We doen leden een voorstel, maar wat ons betreft is er weinig meer mogelijk dan staken", zegt CNV-bestuurder Peter Böeseken. CNV is met zo'n vijfhonderd leden de tweede vakbond waar het staalbedrijf mee te maken heeft.

De gemoederen liepen hoog op toen afgelopen week onverwachts bekend werd dat directievoorzitter Theo Henrar na een 33-jarige carrière bij Tata Steel terugtreedt. Hij staat bekend als voorvechter van baanbehoud op de locatie in IJmuiden en bood weerstand tegen ontslagplannen van het Indiase moederbedrijf.

Eerder deze maand werd bij Tata al tegen de reorganisatieplannen van de Indiase eigenaren geprotesteerd, omdat daarbij in Nederland "onevenredig veel banen" verloren zouden gaan. Werknemers en de vakbonden vrezen dat de kans daarop groter is nu Henrar vanaf juni geen tegenwicht meer kan bieden.