Het aantal faillissementen in Nederland is vorige week licht gedaald. Dit ondanks dat de trend al sinds vorig jaar licht stijgend is. In de afgelopen week werden 85 bedrijven en instellingen failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

"Dat zijn er zeven minder dan de week ervoor", aldus het statistiekbureau. Tot en met vorige week gingen dit jaar bijna zestienhonderd bedrijven over de kop. "Zestig meer dan in dezelfde periode van 2019."

De afname van het aantal bankroeten vorige week was over de hele linie, zowel bij bedrijven en instellingen met personeel als bij eenmanszaken. "De bouwnijverheid had van alle onderscheiden branches de meeste faillissementen, namelijk dertien." Maar ook dat zijn er volgens het CBS minder dan de week ervoor.

In de detailhandel en gespecialiseerde dienstverlening, zoals architecten en juridische dienstverlening, waren wel iets meer faillissementen.

Sinds de coronacrisis geeft het CBS elke week een overzicht van het aantal uitgesproken faillissementen. Het statistiekbureau wijst er daarbij op dat er vier weken zit tussen de aanvraag door een derde partij van een faillissement en de uitspraak.