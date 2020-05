Jacobs Douwe Egberts Peet's (JDE Peet's), het moederbedrijf van Douwe Egberts, gaat vrijdag al naar de beurs. Dat is eerder dan aanvankelijk is aangekondigd. Volgens het bedrijf hebben beleggers zoveel belangstelling voor de aandelen, dat ze alleen donderdag nog kunnen intekenen.

"De koers wordt aan het eind van de dag of vrijdag voorbeurs bekendgemaakt", laat een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd weten. Vorige week dinsdag werd de beursgang aangekondigd. Toen werd ervan uitgegaan dat de beursgang binnen enkele weken zou plaatsvinden.

Het van oorsprong Nederlandse Douwe Egberts (DE) kwam vanaf eind jaren zeventig geleidelijk in handen van het Amerikaanse Sara Lee en was als zodanig beursgenoteerd. In 2012 werd het bedrijfsonderdeel verzelfstandigd en onder de naam DE Master Blenders naar de beurs gebracht.

Daarna werden de activiteiten nog een keer samengevoegd met het Amerikaanse Mondelez, dat onder andere bekend is van het koffiemerk Jacobs. Daar komt de J in de huidige bedrijfsnaam vandaan.

Afgelopen december werd JDE op zijn beurt weer samengevoegd met Peet's, een ander koffiebedrijf. "Dat van oorsprong ook uit Nederland komt, maar groot werd in de VS", weet de woordvoerder.

Met de beursgang wil JDE Peet's 2,25 miljard euro ophalen: ruim 1,5 miljard euro met de verkoop van bestaande aandelen en nog eens 700 miljoen euro met de uitgifte van nieuwe aandelen.