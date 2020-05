Na een niet eerder vertoonde terughaaloperatie zijn bierbrouwers nu bezig met het leveren van ongekend grote biervolumes aan de horeca, in aanloop naar de heropening op 1 juni. Bierbrouwerij AB Inbev, in volume gemeten de grootste brouwer ter wereld, brengt deze week circa 750.000 liter vers bier naar zo'n achtduizend cafés en restaurants in Nederland die hun bieren tappen.

"Het voelt alsof duizenden zaken voor het eerst de deuren openen. De horecaondernemers hebben ook niet stilgezeten, er is veel opgeknapt en verbouwd. Het lijkt soms echt of het nieuwe zaken zijn", zegt Mark Hanssen, directeur horeca bij AB Inbev Nederland.

Toen de tap op 15 maart plotsklaps dichtging, moest de brouwer meer dan een miljoen liter bier terughalen. "Bier heeft een houdbaarheidsdatum. Als een fust is aangeslagen, kan dat gekoeld drie tot vier weken goed blijven." Dat bepaalde voor de brouwer of het bier moest worden teruggehaald of niet. Aangezien de sluiting langer dan drie weken zou duren, werd die keuze voor ze gemaakt.

"De meeste zaken hebben een paar soorten bier op tap en dan zijn er ook nog zaken met een tank in de kelder, dan heb je het over volumes van 500 of 1.000 liter", vertelt Hanssen. Ook dat bier moest terug. "De bierplas werd steeds groter en je spoelt dat niet zomaar even door het putje." Het teruggehaalde gerstenat werd naar een verwerkingsbedrijf gebracht, waar het werd verwerkt tot veevoer of andere producten.

Tankwagens ombouwen om bier in te nemen

AB Inbev Nederland heeft 27 tankwagens rondrijden. "Drie daarvan waren geschikt voor het innemen van bier, wat we wel doen op evenementen. Dus we hebben twintig wagens laten ombouwen." De hele terughaalactie heeft zo'n drie weken in beslag genomen. "Daarna is het grote vooruitkijken begonnen. Ondanks het feit dat we een groot bedrijf zijn, hebben we ook niet de wijsheid in pacht. Hier bestond geen draaiboek voor."

Toen vorige week eindelijk duidelijk werd dat de horeca op 1 juni echt opengaat, kwam ook een stortvloed aan bestellingen bij de bierbrouwer op gang. "We merken wel terughoudendheid bij de ondernemers. Als ze eerst altijd 1.000 liter bestelden, is dat nu 500. Ze willen het eerst aankijken en wie geeft een garantie dat de horeca open mag blijven?"

Ook bij de brouwers staat de druk erop

Het is ook maar de vraag wat de consument doet. "Je voelt de spanning in de markt", aldus Hanssen. "Ook bij ons zit er druk op, hoeveel moet je produceren? Je wil niet te veel produceren maar je wil ook zeker geen nee verkopen."

AB Inbev verwacht dat het biervolume dat dit jaar over de toog gaat zo'n 40 tot 50 procent lager zal uitkomen dan vorig jaar. "In april en mei zaten we meer dan 100 procent in de min als gevolg van het terughalen, in juni hopen we op 35 tot 40 procent van het volume van vorig jaar." Dat zal dan in de zomermaanden naar verwachting iets verder oplopen. "Richting het eind van het jaar hoop je op 80 procent te zitten, maar het blijft koffiedik kijken."