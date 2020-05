De bedrijfsnaam Organon, vooral bekend als producent van anticonceptiepillen, keert terug op het oude nest in het Brabantse Oss. Organon werd bijna honderd jaar geleden opgericht en in 2009 overgenomen door het Amerikaanse MSD. Een deel van de activiteiten werd toen weggehaald uit Oss én de naam Organon verdween van het toneel.

Begin februari maakte MSD bekend de verschillende bedrijfsactiviteiten te willen opsplitsen, waarbij een deel zou verdergaan als MSD. De rest zou worden ondergebracht in een nieuw, zelfstandig beursgenoteerd bedrijf.

Dit wordt Organon, dat aan de Amerikaanse beurs zal worden genoteerd. De grootste vestiging komt op de locatie van het oude Organon in Oss.

"We maken op die locatie ook nog steeds de anticonceptiepil en andere producten op het gebied van anticonceptie en vruchtbaarheid", aldus een woordvoerder. De nieuwe bedrijfsnaam wordt officieel in gebruik genomen als de afsplitsing van de bedrijven een feit is. "Naar verwachting in de eerste helft van 2021."

In Nederland gaan volgens de woordvoerder geen banen verloren. "Alle circa zesduizend werknemers van MSD in Nederland kunnen aan de slag bij MSD of Organon, van wie elfhonderd sowieso bij Organon. Mogelijk komen er banen bij, maar dat is nu nog niet bekend. Er gaan zeker geen banen verloren."