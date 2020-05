De Europese Commissie wil 750 miljard euro uittrekken om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat maakt Commissie-president Ursula von der Leyen woensdag bekend op een persconferentie. Het pakket moet de economie weer uit het slop trekken, nu het blok richting de diepste recessie in misschien wel de Europese geschiedenis gaat.

Het miljardenpakket van Von der Leyen is voor twee derde, 500 miljard euro, gevuld met giften voor lidstaten. Oftewel: deze bedragen hoeven niet terugbetaald te worden. De rest van het bedrag 250 miljard bestaat uit leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Het herstelfonds, dat de naam Next Generation EU draagt, moet naast de eerder afgesproken Europese vangnetten van in totaal 540 miljard euro komen te staan.

"De giften zijn investeringen in onze gezamenlijke toekomst en hebben niets te maken met de schulden van lidstaten uit het verleden", zegt Von der Leyen daarover, verwijzend naar kritiek van noordelijke lidstaten als Nederland. "Dit pakket is voor ons allemaal".

Met het steunfonds wil de Commissie voorkomen dat de economische verschillen tussen landen te groot worden en de EU versplinterd raakt. Landen als Spanje en Italië, die traditioneel meer leunen op toerisme, zullen door de coronacrisis meer moeite hebben met heropstarten van de economie dan noordelijke landen.

Het is nog maar de vraag of het voorstel van de Commissie goed zal vallen bij alle lidstaten. Nederland is onder meer fel tegen het gebruik van giften in de Europese aanpak. Zaterdag schreef Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk een betoog tegen het gebruik van de giften en voor een pakket aan leningen. Deze leningen zouden alleen verschaft worden als er hervormingen tegenover stonden.

Herstelfonds onderdeel van meerjarenbegroting, korting geschrapt

Het herstelfonds moet onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Brussel stelde woensdag, naast het pakket van 750 miljard, een vernieuwde versie van de Europese meerjarenbegroting (MFK) voor. De begroting, die vanaf volgend jaar tot en met 2027 loopt, zou in dat voorstel uitkomen op 1,1 biljoen euro.

Het vernieuwde voorstel van de Commissie ligt lager dan een eerder voorstel van Brussel uit 2018, maar hoger dan een compromisvoorstel van Europese Raad-president Charles Michel in februari. Nederland veegde beide voorstellen van tafel en was vooralsnog tegen een verhoging van het MFK, mede door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

De Commissie doet in het voorstel wel een stapje richting de kritische noordelijke landen. Zo zal de korting op de contributies in stand gehouden worden, een onderdeel dat in vorige voorstellen geschrapt werd. "Vanwege de economische impact van de coronacrisis zouden de contributies voor bepaalde lidstaten disproportioneel toenemen als de korting ook geschrapt wordt", schrijft de Commissie.