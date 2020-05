De oer-Hollandse winkelketen HEMA zal de jaarcijfers over 2019 deze week toch niet publiceren. Het bedrijf zegt gebruik te maken van een overheidsregeling waarbij de publicatie uitgesteld mag worden met maximaal vijf maanden.

Het is de tweede keer dat HEMA de publicatie van de jaarcijfers uitstelt. Eerder koos het bedrijf in maart er al voor om de publicatie uit te stellen, vanwege de economische schade van de coronacrisis in die maand.

HEMA moest door de virusuitbraak 220 buitenlandse vestigingen sluiten en zou in maart een derde van de Nederlandse omzet misgelopen zijn. De winkelketen stapte daardoor begin april naar vastgoedeigenaren om huurbetalingen voor april en mei te verlagen. HEMA benadrukte toen dat het bedrijf op korte termijn niet in gevaar zou komen.

De winkelketen schrijft dat vrijwel alle vestigingen inmiddels weer geopend zijn. Van de 775 filialen zijn er nog 33 gesloten. Het bedrijf zegt dat de verkopen de laatste tijd weer aantrekken en laat weten dat de webshop het nog "aanzienlijk" beter doet dan voorheen.