Investeringen in de energiesector zullen dit jaar met 365 miljard euro afnemen, de grootste daling in de geschiedenis van de industrie. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) woensdag in een rapport.

Grootste reden voor de daling in de investeringen is de ineenstorting van de vraag. Door de coronacrisis wordt er amper meer gevlogen, zijn snelwegen stiller en worden fabrieken stilgelegd. Onder meer de olieprijs daalde door het gebrek aan vraag naar een dieptepunt.

IEA noemt de daling "duizelingwekkend in zowel omvang als snelheid" en zegt dat het iedere grote energiesector zal raken, van fossiele brandstoffen als olie en gas, tot hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie.

Het agentschap waarschuwt dat de daling van de investeringen ertoe kan leiden dat de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen vertraagd wordt.

"De crisis heeft de uitstoot verlaagd voor al de verkeerde redenen", schrijft IEA-hoofd Faith Berol. "Als we blijvende uitstootdalingen willen, dan moet er snel meer geïnvesteerd worden in schone energie." Volgens het agentschap zijn de investeringen in hernieuwbare energie afgenomen naar het niveau van drie jaar geleden.