Air France-KLM-topman Ben Smith krijgt toch zijn omstreden bonus over 2019. Een ruime meerderheid van aandeelhouders stemde hier dinsdag voor. Het gaat om een bedrag van 768.456 euro dat boven op zijn basissalaris van 900.000 euro komt.

De bonus is omstreden omdat de luchtvaartmaatschappij veel staatssteun krijgt om de coronacrisis te overleven. Zo kan het bedrijf in Nederland 2 tot 4 miljard euro lenen.

Ook moet er dit jaar flink bezuinigd worden: Air France-KLM leed in het eerste kwartaal van 2020 het grootste verlies ooit.

Het bonusbedrag is echter verbonden aan de in 2019 geleverde prestaties. Smith heeft wel bij voorbaat zijn bonus voor 2020 opgegeven en levert 25 procent van zijn basisloon in.

KLM-topman Pieter Elbers zag eerder wel af van zijn bonusuitkering over 2019.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.