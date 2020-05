Wereldwijd hebben overheden luchtvaartmaatschappijen inmiddels 123 miljard dollar (112 miljard euro) aan staatssteun toegezegd, meldt brancheorganisatie IATA dinsdag.

In Noord-Amerika is 66 miljard dollar aan steun toegezegd en in Europa gaat het om 30 miljard dollar staatssteun. Volgens IATA zijn dergelijke bedragen nodig, omdat luchtvaartmaatschappijen er naar verwachting in het tweede kwartaal 60 miljard dollar aan reserves door moeten jagen.

67 miljard dollar van de toegezegde steun moet terugbetaald worden. De overgebleven 56 miljard bestaat uit de belangen die overheden in luchtvaartmaatschappijen hebben genomen.

Zo nam de Duitse regering op maandag een aandeel van 20 procent in Lufthansa als onderdeel van een steunpakket ter waarde van 9 miljard euro.

Air France en KLM zouden samen 10 miljard euro nodig hebben. Zeven miljard euro is al toegezegd door de Franse regering, terwijl minister van Financiën Hoekstra heeft laten weten tussen de 2 en 4 miljard euro aan steun voor KLM te overwegen.

Niet in alle delen van de wereld kan de luchtvaartsector op grote steun rekenen. In Midden- en Zuid-Amerika is dusver voor 300 miljoen dollar aan steun uitgetrokken.

Op dinsdag moest de Chileense luchtvaartmaatschappij LATAM haar toevlucht zoeken in Chapter 11 van de Amerikaanse faillissementswetgeving om in de lucht te blijven. LATAM is tot dusver de grootste airline die een dergelijke maatregel treft.