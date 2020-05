De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen bezwaren in een tijdelijke, nauwere samenwerking tussen ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken en farmaceutische groothandels bij de verdeling van essentiële geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van coronapatiënten. Dat heeft de mededingingsautoriteit dinsdag bekendgemaakt.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) had de autoriteit gevraagd te kijken naar een mogelijk risico op de overtreding van de concurrentieregels, bij de verdeling van de schaarse medicijnen over de ziekenhuizen.

Het gaat om veertien soorten geneesmiddelen die gebruikt worden op de intensive care en bij (spoed)operaties. Volgens een woordvoerder van het LCG gaat het om medicijnen die vallen onder verdovingsmiddelen, pijnbestrijding, spierontspanners en overige groepen. Specifieke namen van de middelen worden niet bekendgemaakt.

De ACM zegt geen risico's op de overtreding van wetten bij de samenwerking tussen de partijen in de zorgketen te verwachten. "De samenwerking is tijdelijk en noodzakelijk om landelijke en lokale tekorten van een aantal geneesmiddelen zoveel mogelijk te voorkomen." Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar deze geneesmiddelen fors toegenomen.

Volgens de ACM zijn wel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de groothandels onderling geen informatie uitwisselen over prijzen of voorraden. "Dat is ook niet nodig om tekorten te voorkomen."