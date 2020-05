Zwitserland heeft in april ruim 81 procent minder horloges geëxporteerd dan april vorig jaar, blijkt uit cijfers van de federatie van Zwitserse horlogemakers. In totaal werd er voor een kleine 329 miljoen Zwitserse frank (omgerekend 310 miljoen euro) aan horloges verkocht in april.

De daling van de export van deze luxeartikelen is net als in zoveel andere sectoren te wijten aan de coronacrisis. Door de virusuitbraak lag de productie van horloges lager, konden ze minder goed gedistribueerd worden en werden ze simpelweg minder verkocht.

De federatie van horlogemakers meldt dat de export naar China, de grootste exportmarkt, als enige nog enigszins op peil bleef, met een daling van ongeveer 17 procent. De horloge-export naar andere grote exportmarkten, waaronder Hongkong, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, daalde met respectievelijk 83, 86 en 69 procent.

Naast horloges werden ook andere Zwitserse juwelen flink minder geëxporteerd. De exportwaarde daalde in totaal 1,6 miljard frank in april ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.