Werknemers van Tata Steel in IJmuiden hebben dinsdagochtend drie toegangspoorten tot het terrein geblokkeerd. Bij de spontane actie zijn ongeveer 150 mensen betrokken. De blokkade zal later deze ochtend opgeheven worden.

Volgens FNV Metaal-bestuurder Roel Berghuis gaat het er gemoedelijk aan toe en zijn de werknemers met de directeur ter plaatse in gesprek.

De blokkade volgt op de weigering van een aantal ploegen om aan het werk te gaan in de nacht van maandag op dinsdag. Ook toen moest zowel directeur Hans van den Berg als Berghuis opdraven voor tekst en uitleg.

De onrust onder het personeel van Tata Steel Nederland stak eerder in mei de kop op toen bekend werd dat directievoorzitter Theo Henrar eind deze maand terugtreedt. Vervolgens kwamen tientallen werknemers bijeen voor een toeterprotest vanuit de auto.

Volgens Berghuis is de actiebereidheid onder het personeel groot. "De werknemers willen weten waar het heengaat met het bedrijf en wat het plan is. Ze hebben we slapeloze nachten van."

Personeel komt samen voor nieuwe acties

Vakbond FNV vreest dat het Indiase moederbedrijf het vertrek van de directievoorzitter zal aangrijpen om zijn reorganisatieplan erdoor te drukken.

Tata Steel Europe stelt dat die vrees ongegrond is. "Het vertrek van Theo Henrar betekent geen versnelling van het doorvoeren van het voorgenomen organisatieontwerp binnen de transformatieplannen", aldus een woordvoerder vorige week.

Volgens Berghuis zal het personeel op 4 juni samenkomen op het parkeerterrein van de Beverwijkse Bazaar om nieuwe acties voor te bereiden. Vakbond FNV is niet betrokken bij die bijeenkomst.