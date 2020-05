Supermarktketen Jumbo gaat 300 van de 1.300 banen op het hoofdkantoor in Veghel schrappen, zegt Jumbo-CFO Ton van Veen dinsdag in gesprek met Het Financieele Dagblad (FD).

De verloren banen hebben niets te maken met de huidige prestaties van de supermarktketen, want Jumbo ziet de omzet in zowel de winkels als online alleen maar toenemen door de coronacrisis. De winkelomzet ligt dit jaar 15 procent hoger en online gaan de verkopen al helemaal hard, met een groei van 50 procent.

Het reorganisatieplan werd in januari al intern aangekondigd. Van Veen noemt het hoofdkantoor "uitgedijd", onder meer door de verschillende overnames van het concern in de afgelopen jaren. Jumbo nam winkels over van Sligro, Hema en Marqt-moeder Udea. Ook breidde het uit naar België en nam het Agrimarkt over.

Jumbo heeft nog wel overwogen om de reorganisatie uit te stellen door de coronacrisis, maar na overleg met de ondernemingsraad werd besloten om het plan toch door te zetten. Langer uitstel zou voor "onrust en onduidelijkheid" zorgen bij het personeel.

Door de coronacrisis is het sociaal plan voor de weggestuurde werknemers uitgebreid. "Mensen die gedwongen weg moeten, mogen 1 september stoppen met werken, maar blijven tot 1 december in dienst", zegt Van Veen tegen FD. "Zo hebben ze alle tijd voor sollicitaties of scholing. En hun ontslagvergoeding wordt hoger dan we eerst hadden gepland. Het gaat toch om tachtig mensen met tachtig gezinnen."

