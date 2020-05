De Duitse regering trekt 9 miljard euro uit om luchtvaartmaatschappij Lufthansa te redden. Over de voorwaarden voor de staatssteun is maandag overeenstemming bereikt.

Lufthansa is door de coronacrisis in zwaar weer gekomen. De overheid neemt een belang van 20 procent in de maatschappij.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz zegt dat het de bedoeling is dat de staat zijn belang weer verkoopt als Lufthansa weer gezond is. Hij gaat ervan uit dat dit met "een kleine winst" zal gebeuren, aangezien de maatschappij voor de uitbraak van de COVID-19-pandemie goed draaide.

In ruil voor de steun heeft Lufthansa zich onder meer gebonden aan doelstellingen over duurzaamheid.

