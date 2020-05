Regeringsleiders en ministers van Financiën van de EU-lidstaten gaan de komende tijd mogelijk samenkomen om te onderhandelen over de EU-begroting. Als dat gebeurt is het de eerste keer sinds de uitbraak van de coronapandemie dat ze elkaar in het echt spreken, in plaats van via een videoverbinding.

Woensdag presenteert de Europese Commissie een blauwdruk voor de begroting voor het komende jaar, waarna de lidstaten gaan onderhandelen over de gedetailleerde invulling. In Brussel groeit de overtuiging dat dit bij zo'n complex onderwerp niet gaat vanachter een computerscherm.

"Zonder fysiek contact is geen akkoord te sluiten over de begroting, ik heb niemand gesproken die vindt dat dit via een videoverbinding kan", zegt een vooraanstaande EU-diplomaat.

Het begrotingsoverleg is in andere jaren al vaak een moeizaam proces vol nachtwerk, maar met de coronacrisis zijn er nog veel meer lastige punten. Zo moeten de EU-leiders overeenstemming zien te vinden over de precieze invulling van een herstelfonds om landen door de crisis te helpen. De meningen daarover lopen nog sterk uiteen.