Volkswagen moet een schadevergoeding betalen aan een consument die het merk heeft aangeklaagd vanwege het dieselschandaal. Dat oordeelt de hoogste rechtbank in Duitsland maandag. De uitspraak zet de deur open voor vergoedingen voor andere gedupeerde consumenten.

Volkswagen kwam in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het concern jarenlang had gesjoemeld bij toelatingstesten voor dieselmotoren. De motoren waren voorzien van software waardoor ze in het laboratorium veel schoner uit de bus kwamen dan bij normaal gebruik op de openbare weg.

De Duitse consument Herbert Gilbert eiste het volledige aankoopbedrag van zijn auto terug, omdat hij door de automaker een lagere emissie kreeg voorgespiegeld dan in werkelijkheid door de wagen werd uitgestoten.

Het vonnis betekent goed nieuws voor de consumenten die ook zaken tegen Volkswagen hebben aangespannen. Ook zij zullen dus mogelijk een schadevergoeding ontvangen. De bedragen zullen afhangen van het aantal kilometers dat ze met hun Volkswagen gereden hebben.