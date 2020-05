Ruim een op de tien Nederlanders heeft zijn inkomen zien dalen sinds de uitbraak van de coronapandemie. De klappen vallen vooral bij laagbetaalde flexwerkers en zzp'ers; ongeveer twee derde van hen heeft de afgelopen maanden minder verdiend, blijkt uit een peiling van het platform Wijzer in geldzaken.

Bij laagbetaalde flexwerkers en zzp'ers gaat het bijvoorbeeld om oproep- en uitzendkrachten, taxichauffeurs, schoonmakers of maaltijdbezorgers. Zij worden minder vaak opgeroepen of maken minder uren. Wie in loondienst werkt, heeft soms verplicht vakantiedagen moeten opnemen.

Van de mensen die hun inkomen hebben zien terugvallen, heeft bijna de helft de afgelopen tijd spaargeld gebruikt om de rekeningen te kunnen betalen. Een derde zegt de huidige situatie niet langer dan drie maanden te kunnen volhouden zonder nog verder in de financiële problemen te komen.

Ruim een derde van alle Nederlanders piekert vaak over zijn financiële situatie. Dat is vergelijkbaar met een vorig onderzoek van Wijzer in geldzaken in 2017, maar hier valt volgens het platform wel op dat onder zzp'ers en flexwerkers de zorgen sterk zijn toegenomen.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën dat beoogt Nederland "financieel fitter te maken".