We puzzelen wat af sinds we in een intelligente lockdown zitten. "We hebben meer tijd over, maar willen die tijd niet doorbrengen achter een scherm", zegt Philip Alberdingk Thijm, CEO van Keesing Media Group. Keesing is onder andere in Nederland marktleider op het gebied van puzzelboekjes.

De boekjes van Keesing zijn al langere tijd gewilder. Dat komt mede dankzij een samenwerking die het van origine Nederlandse bedrijf heeft met scholen en organisaties die lesprogramma's aanbieden. "Doordat niet alles online kan, wordt er veel gebruikgemaakt van onze boekjes."

En door de coronacrisis neemt de populariteit van de puzzelboekjes, zoals Denksport, nog verder toe. "Door de coronacrisis zijn we inderdaad meer gaan puzzelen, maar de trend was al wel langer gaande", aldus Alberdingk Thijm. Volgens de CEO zijn de verkopen in Nederland in een jaar tijd met meer dan 10 procent toegenomen in Nederland.

Keesing is niet alleen marktleider in Nederland, maar ook in Zweden, Denemarken, België, Frankrijk en Spanje. "In al deze landen, behalve in Spanje, zien we een toename in de verkoop." In Spanje blijft de verkoop voornamelijk achter doordat de boekjes daar op punten worden verkocht waar in deze tijd juist minder mensen komen.

"We verkopen in Spanje normaliter veel op vliegvelden, maar daar is nu minder verkeer. Sinds kort zijn we daarom daar ook begonnen met het verkopen van de puzzelboekjes in de supermarkten van Carrefour."