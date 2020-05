De Duitse economie is in het eerste kwartaal met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor, toen ook al sprake was van een teruggang. De grootste economie van Europa is daarmee in een recessie beland, blijkt uit cijfers die het Duitse statistiekbureau maandag heeft bekendgemaakt.

De krimp van 2,2 procent was ook meteen de grootste teruggang van de economie sinds de financiële crisis van 2009.

De investeringen, de consumptie en de export lieten een daling zien in de eerste drie maanden van dit jaar. De investeringen namen met bijna 7 procent af, Duitse consumenten gaven 3,2 procent minder uit en de export daalde met 3 procent in januari, februari en maart.

De Duitse economie wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Alleen de bouw liet, net als in Nederland, als sector groei zien. De bouw is in Duitsland goed voor 10 procent van de totale productie en is de grootste werkgever.

De Duitse overheid gaf ook meer uit in het eerste kwartaal. Die bestedingen zorgden samen met de bouwproductie voor de enige lichtpuntjes. In de laatste drie maanden van vorig jaar kromp de Duitse economie met een marginale 0,1 procent.