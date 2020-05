Supermarktconcern Albert Heijn (AH) stopt na 65 jaar met de papieren koopzegels, die in een boekje geplakt moesten worden. Met ingang van 1 juni kunnen klanten digitaal sparen. Klanten die nog incomplete zegelboekjes hebben, kunnen tot het eind van het jaar nog verder sparen om die vol te maken.

"De bestaande koopzegels en spaarboekjes worden afgebouwd", zo laat AH maandag weten. In 1955 introduceerde de kruidenier de koopzegels. Toen konden klanten bij besteding van 1 gulden voor 10 cent een zegel bijkopen. Wanneer een boekje met 490 zegels was volgeplakt, kreeg de klant 52 gulden uitgekeerd.

De relatief hoge rente van 6 procent hanteert AH tot op de dag van vandaag. Dat percentage blijft gelden als digitaal wordt gespaard. Vorig jaar introduceerde AH al digitaal sparen met de verschillende spaaracties.

Dat gebeurt via de app. "Vanaf 1 juni kunnen klanten met een persoonlijke Bonuskaart de vertrouwde koopzegels digitaal sparen." In verband met de coronacrisis was het sparen van zegels tijdelijk helemaal stopgezet. Een lopende actie voor het sparen van zegels voor vershoudbakjes werd eind april hervat.

Ook toen werden klanten gestimuleerd dat digitaal te doen. Ze kregen dan vijf zegels cadeau. Albert Heijn heeft nooit willen zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen, maar wel dat deze klantenbinder door de jaren heen "erg succesvol" is.

Introductie versneld door coronacrisis

De papieren koopzegels komen vanaf 1 juni ook weer terug, al is het dus maar voor even. Volgens een woordvoerder van AH was het concern al bezig met het digitaliseren van de koopzegels, maar is de introductie van het digitaal sparen wel versneld door de coronacrisis, waardoor contact zoveel mogelijk vermeden wordt.

Het sparen van de koopzegels kan vanaf volgend jaar alleen nog als mensen een bonuskaart hebben. "Daarmee staan de zegels ook echt op jouw naam, we vinden dat belangrijk aangezien ze een waarde vertegenwoordigen", aldus de woordvoerder.

Andere spaaracties, zoals voor de Efteling of producten, blijven voorlopig zowel digitaal als fysiek bestaan.