Topman Andy Palmer van Aston Martin treedt terug en wordt vervangen door Tobias Moers, meldt een bron zondagavond. Moers is nu nog de topman van Mercedes-AMG.

Het bedrijf bevestigt de wisseling van de wacht nog niet, maar zegt wel dat het management wordt herzien. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, bezit 5 procent van de aandelen in het Britse bedrijf.

De hedendaagse Aston Martins worden aangedreven door de motoren van Mercedes-AMG. Aston Martin ging in oktober 2018 naar de beurs. Sindsdien is de koers van het aandeel alleen maar gedaald. In het eerste kwartaal van dit jaar werden mede door de coronacrisis dieprode cijfers geschreven.

Het klassieke en luxe automerk bestaat 107 jaar en werd wereldwijd bekend door filmscènes met James Bond achter het stuur. In januari kocht de Canadese miljardair Lawrence Stroll een belang van circa 20 procent in het bedrijf. Hij is eigenaar van het BWT Racing Point F1 Team en vader van coureur Lance Stroll.