Een ecolabel, vergelijkbaar met de energielabels die al bestaan voor huizen, zouden consumenten kunnen helpen bij het maken van een keuze voor een bepaalde luchtvaartmaatschappij of vlucht. Op basis van het label kunnen zij kiezen voor de 'schoonste vlucht' en dat zou weer kunnen helpen in het terugbrengen van de CO2-uitstoot van vliegreizen. Dat schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een maandag gepubliceerd rapport.

Het kennisinstituut van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht in de studie Op de groene toer tien opties in kaart om de CO2-uitstoot van vliegen terug te brengen. "Kansrijke opties zijn ecolabels en inzetten op minder vaak, minder ver en niet vliegen", aldus het KiM.

De studie is uitgevoerd voor de uitbraak van het coronavirus, waardoor het vliegverkeer enorm is teruggevallen.

Volgens het KiM zouden de kansrijke opties een relatief grote doelgroep kunnen aanspreken en leidt gedragsverandering tot substantiële CO2-reductie. "En is er een redelijke kans de doelgroep te activeren tot ander gedrag." Om te komen tot opties om de uitstoot te verminderen, keek het KiM ook naar de doelgroepen die hun gedrag zouden moeten aanpassen.

"Zo vliegt niet iedereen evenveel." Bijna de helft van de mensen vliegt in een periode van een jaar helemaal niet. Bij de mensen die vliegen voor vakanties en bezoek aan familie en vrienden, is iets meer dan 10 procent goed voor 40 procent van de vliegreizen. "Mensen met hogere inkomens, die wonen in grootstedelijke agglomeraties en met een hoog opleidingsniveau, maken in verhouding veel vliegreizen."

Vooral bij verre reizen, de zogenoemde intercontinentale reizen, is de CO2-uitstoot hoger. "De intercontinentale vliegers zijn bovengemiddeld vaak de inwoners van de drie grootste steden in Nederland. Ze zijn hoogopgeleid, hebben een hoger inkomen en het zijn mensen in de leeftijd van 25 tot en met 34 jaar en van 65 tot en met 75 jaar", aldus het KiM.

Om die mensen het vliegtuig uit te krijgen, is meer nodig dan een ecolabel. Het KiM noemt onder meer vliegbelasting, het stimuleren van betaalbare en comfortabele alternatieven voor het vliegtuig of restricties aan de groei van de luchtvaart als opties.