8.612 huurders hebben zich sinds het begin van de coronacrisis met betalingsproblemen gemeld bij hun woningcorporatie, blijkt uit een inventarisatie van NRC onder 197 corporaties, die samen ongeveer 1,6 miljoen sociale huurwoningen hebben.

De meeste huurders met betalingsproblemen zijn zzp'ers en freelancers, die door de coronamaatregelen hun inkomen zien wegvallen. Ook huurders van bedrijfsruimtes hebben het zwaar.

De corporaties verwachten dat het aantal huurders met betalingsproblemen nog zal oplopen, omdat de financiële buffer van veel huurders niet oneindig is.



"Het grote probleem gaat nu pas ontstaan", zegt Jozefine Hoft, directeur van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), een samenwerkingsverband van vijftien corporaties, aan NRC. "De meeste huurders hebben voor maart nog salaris gehad, april met een buffer kunnen overbruggen, maar voor mei is het de vraag of dat nog lukt."

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector schat in dat de inkomens van 360.000 huishoudens onzeker zijn geworden door de coronacrisis.

Woningcorporaties spraken eind maart af met minister voor Wonen Stientje van Velthoven dat er durende de coronacrisis geen huisuitzettingen mogen plaatsvinden. Ook heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vorige week een spoedwet ingediend om huren mogelijk tijdelijk te kunnen verlagen.

