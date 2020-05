Nederland is zaterdag samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden tegen het Frans-Duitse voorstel voor een Europees steunpakket ter waarde van 500 miljard euro ingegaan, blijkt uit een document dat in handen is van NU.nl. In een discussiestuk vegen de landen het plan van tafel en zeggen een steunpakket te willen dat bestaat uit leningen waar strenge voorwaarden over hervormingen aan verbonden zijn.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en Franse president Emmanuel Macron presenteerden maandag hun plan voor een herstelfonds dat de Europese economie uit de brand moest helpen. Zij willen dat Brussel 500 miljard euro leent op financiële markten en dat geld vervolgens als gift verspreidt over de EU, met name naar de zwaarst getroffen regio's. Het geld zou vervolgens via de meerjarenbegroting van de Europese Unie weer terugbetaald worden, waarbij de rijkste landen het grootste deel zouden betalen. De meerjarenbegroting zou in dat voorstel ook een stuk groter worden dan hij nu is.

De vier landen willen niets horen over giften aan andere EU-landen waar de rijkste landen meer voor moeten betalen. "We kunnen niet akkoord gaan met instrumenten of maatregelen die zullen leiden tot gedeelde schulden of grote verhogingen van de meerjarenbegroting", aldus de landen.

De landen willen alleen praten over een steunfonds dat bestaat uit leningen. Tegenover die leningen moeten hervormingen staan. Ook moet het geld volgens hen voornamelijk worden besteed aan onderzoek, het weerbaarder maken van de gezondheidszorg en een groene transitie. Het steunfonds van de vier landen zou een looptijd hebben van twee jaar. Over bedragen blijven de landen stil.

Het is niet voor het eerst dat Nederland dwarsligt als het gaat om de verdeling van geld. Zowel bij de discussies over de Europese meerjarenbegroting in februari, als de gesprekken over het eerste Europese steunfonds trok Den Haag aan de rem wanneer Zuid-Europese landen de betalingen op wilden schroeven.

De landen benadrukken net als in februari dat ze geen cent extra willen bijdragen aan de Europese meerjarenbegroting. Onderhandelingen over de begroting liepen in februari stuk, naar verwachting zal de Europese Commissie woensdag een nieuw voorstel presenteren.