De horecabranche gaat onderzoek doen naar het gebruik van schotten in horecazaken om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, schrijft brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zaterdag.

De schotten zouden, als de proef een succes is, ingezet kunnen worden op plekken waar 1,5 meter afstand moeilijk te realiseren is. De schotten zijn nog niet in het nieuwe horecaprotocol van KHN opgenomen, omdat het nog om een proef gaat.

Een van de veranderingen die wel in het vernieuwde protocol is opgenomen, is dat twee mensen gezamenlijk op een terras mogen zitten zonder 1,5 meter afstand te bewaren. Ook een huishouden hoeft niet aan de afstandsregel te voldoen.

Eerder was er sprake van een uniforme regeling waarbij iedereen in een horecazaak 1,5 meter afstand moest houden. KHN schrijft dat dit dankzij een "intensieve lobby" bij het kabinet is aangepast.