De noodziekenhuizen die eind maart en begin april in Rotterdam Ahoy en MECC Maastricht werden opgetuigd en inmiddels weer afgebouwd zijn, zijn nog niet betaald. Het is nog onduidelijk wie de rekening van 14 miljoen euro op zich neemt, blijkt zaterdag uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

De twee noodziekenhuizen werden opgetuigd voor patiënten die te ziek waren om thuis te blijven, maar bij wie de ziekte niet zo ernstig was dat zij naar de intensive care moesten. De noodziekenhuizen waren bedoeld om ziekenhuizen in de regio te ontlasten tijdens de coronavirusuitbraak. Uiteindelijk heeft in geen van beide noodziekenhuizen een patiënt gelegen.

Wat overblijft, is de rekening van 14 miljoen euro. Zorgverzekeraars stelden op 17 maart één voorwaarde aan onvoorziene coronazorg als noodziekenhuizen: groen licht van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Dat licht bleef echter op rood staan. In zowel Rotterdam als Maastricht ging ROAZ niet akkoord met de opbouw van de noodziekenhuizen.

Een lid van ROAZ Zuid-Limburg noemt de beslissing om evenementenhal MECC om te bouwen "een verrassing". "We zouden met elkaar de capaciteit afspreken. Ik vind dat ik het zou moeten hebben geweten", aldus ROAZ-lid Jack Jansen tegen Investico.

Veiligheidsregio schoot 9 miljoen euro voor ombouw Ahoy voor

In Rotterdam werd het plan besproken bij het zorgoverleg, maar werd het nooit goedgekeurd. Investico schrijft dat bij het besluit om Ahoy om te bouwen meespeelde dat de gemeente de huur voor Ahoy al had betaald vanwege het afgelaste Eurovisie Songfestival. Ook beelden van overvolle ziekenhuizen in Italië zouden een rol hebben gespeeld.

De veiligheidsregio heeft het bedrag van 9 miljoen euro voor de ombouw van Ahoy voorgeschoten, maar hoopt dit geld nog terug te krijgen van het Rijk, of alsnog op te halen bij verzekeraars.

