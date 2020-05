De drie directieleden van cybersecuritybedrijf Fox-IT die eerder deze week op non-actief werden gezet, hebben een poging gedaan om het bedrijf weer in Nederlandse handen te krijgen, schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van ingewijden. De drie hadden volgens de krant een plan met een Nederlandse investeerder klaarliggen om het Delftse beveiligingsbedrijf voor circa 100 miljoen over te nemen.

Directieleden Erik Ploegmakers (algemeen directeur), Jeremy Butcher (COO) en Jurgen Delfos (directeur cryptodivisie) werden dinsdag op non-actief gezet. Fox-IT zei de zaak intern te gaan onderzoeken, maar enige duiding ontbrak toen nog.

De krant schrijft dat het al jaren rommelt binnen het van origine Nederlandse cybersecuritybedrijf. De onderneming werd in 2015 door de Britse NCC Group gekocht voor 135 miljoen euro. De overname deed toen al wat stof opwaaien, omdat Fox-IT onder meer Nederlandse staatsgeheimen bewaakt. Door de overname ontstond de vrees dat deze geheimen in Britse handen konden vallen. De militaire inlichtingendienst MIVD wilde daarom meer invloed bij de cryptodivisie, die over de beveiliging van de staatsgeheimen gaat.

De spanningen zouden de afgelopen jaren alleen maar verder zijn opgelopen, vanwege onder meer de nauwe band tussen Fox-IT en de Nederlandse overheid. NCC Group zou hier niet blij mee zijn, omdat deze relatie commercieel gezien weinig oplevert.

Ook zou het Britse moederbedrijf de waarde van Fox Crypto niet genoeg waarderen. Het beursgenoteerde moederbedrijf zou willen sturen op continue inkomsten, wat niet rijmt met de onvoorspelbare inkomsten van de cryptodivisie. Die tak behaalt onder meer inkomsten uit onderzoek naar hackincidenten en het aantal te onderzoeken incidenten fluctueert nogal. De drie directieleden zouden daarom bang zijn dat NCC Group de "eigen identiteit" van Fox-IT kapot zou maken door meer te focussen op continue inkomsten.

Het is niet bekend wanneer het interne onderzoek voltooid zal worden.