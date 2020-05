Hertz, een van de grootste autoverhuurders ter wereld, heeft zaterdag een faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten en Canada, schrijft het bedrijf in een persbericht. De autoverhuurder kampte al lange tijd met hoge schulden en de coronacrisis heeft vervolgens het laatste zetje gegeven.

De faillissementsaanvraag geldt alleen voor Noord-Amerika en is niet van toepassing op de belangrijkste markten van het bedrijf, waaronder Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

"De impact van de coronacrisis op de vraag naar reizen was plotseling en groot en veroorzaakte een acute daling van de inkomsten en toekomstige boekingen”, aldus Hertz in het persbericht.

Een gesprek met schuldeisers over een verlenging van de uitstel van betaling liep op het laatste moment op niets uit. Hertz had in april al uitstel gekregen op betalingen van 400 miljoen dollar, de deadline hiervan verliep vrijdag.

Hertz kampt met een schuld van 19 miljard dollar (17,4 miljard euro) en zit opgescheept met zo'n 700.000 voertuigen die momenteel voor het grootste deel niet gebruikt worden door de coronacrisis.