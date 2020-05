Het is easyJet-oprichter Stelios Haji-Ioannou vrijdag niet gelukt het bestuur van de luchtvaartmaatschappij weg te stemmen op een aandeelhoudersvergadering. Haji-Ioannou wilde het bestuur wegstemmen, omdat het bestuur volgens hem te veel geld uitgeeft en te weinig rendement levert.

De easyJet-oprichter wilde dat de bestuursvoorzitter, de voorzitter van de toezichthoudende raad en de belangrijkste financiële bestuurder zouden opstappen. Hij is van mening dat het bestuur veel te dure Airbus-toestellen heeft aangeschaft. De toestellen van de Franse vliegtuigmaker kostten easyJet 5,6 miljard dollar (5,14 miljard euro).

Grootaandeelhouders van de luchtvaartmaatschappij hadden voorafgaand aan de vergadering al laten weten dat ze het bestuur zouden steunen. Haji-Ioannou en zijn familie bezitten samen 34 procent van de aandelen, waardoor men er al van uitging dat de oprichter geen meerderheid van de stemmen zou krijgen.

Haji-Iannou richtte de budgetmaatschappij in 1995 en stapte in 2010 uit het bestuur. Sindsdien heeft hij meerdere keren overhoop gelegen met het bestuur. De oprichter was zelfs zo kwaad over de aankoop van de Airbus-toestellen, dat hij 5 miljoen pond (omgerekend 5,59 miljoen euro) bood voor informatie die tot het schrappen van de deal zou leiden.