De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa moet voor 5 miljard euro vliegtuigen afnemen van Airbus. De Duitse overheid stelt dat als eis in de onderhandelingen over een reddingspakket voor de noodlijdende maatschappij. De gesprekken zijn daardoor in een impasse geraakt.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt is het voor Lufthansa financieel onmogelijk om alle bestelde vliegtuigen binnen de afgesproken termijn van drie tot vier jaar af te nemen. De maatschappij is door de coronacrisis in zulke zware problemen geraakt, dat zo'n uitgave de nekslag kan zijn.

Het was eigenlijk de bedoeling dat er vrijdag een akkoord voor steun van de Duitse overheid zou liggen om voor te leggen aan de raad van toezicht van Lufthansa. De onderhandelingen gaan nu in het weekend verder.

De maatschappij en de overheid praten over een steunpakket van 9 miljard euro, deels in de vorm van een lening.