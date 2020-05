Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht dat 65 procent van de horecagelegenheden die de deuren weer mogen openen vanaf 1 juni, dat ook daadwerkelijk zullen doen. Toch zal het voor het overgrote deel van de ondernemers niet rendabel zijn vanwege de strenge maatregelen.

"Voor zo’n 85 procent van de ondernemers is het niet rendabel, omdat maximaal een derde van hun gebruikelijke omzet haalbaar is. Toch horen we signalen van onze achterban dat veel ondernemers het in ieder geval zullen proberen", vertelt Dirk Beljaarts, directeur van KHN aan NU.nl.

Volgens Beljaarts hebben veel cafés en restaurants, in de tijd dat ze gesloten waren, al voorbereidingen getroffen op het gebied van onder andere bestickering en hygiëne. "Er mogen maximaal dertig gasten naar binnen, maar vanwege de strenge maatregelen zal dat voor veel zaken niet eens haalbaar zijn."

Zo moet iedereen 1,5 meter afstand houden, maar wordt een uitzondering gemaakt voor mensen uit hetzelfde huishouden en mensen die met zijn tweeën komen. Zij mogen bij elkaar aan een tafeltje zitten.

Beljaarts benadrukt dat 1 juni voor veel ondernemers te laat zal blijken te zijn. "Natuurlijk zijn we blij dat we onze gasten weer mondjesmaat mogen ontvangen. Toch wil ik erop hameren dat velen failliet zullen gaan; de nood is bij veel ondernemers simpelweg te hoog na al die weken."

Ook noemt hij het eerste steunpakket ontoereikend: "De focus moet komen te liggen op een herstelplan voor de lange termijn. Zorg dat er maatregelen komen die ervoor zorgen dat ondernemers hun kredieten kunnen behouden, promoot toerisme en breng het btw-tarief naar beneden om de koopkracht te stimuleren."