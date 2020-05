Nederlandse beleggingsinstellingen als pensioenfondsen hebben in het eerste kwartaal anderhalf jaar aan rendementen verloren door de coronacrisis, blijkt vrijdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). De instellingen noteerden een negatief rendement van gemiddeld 11,7 procent.

Het totale belegde vermogen daalde in de eerste drie maanden van 2020 met 12,9 procent naar 816 miljard euro. Het overgrote deel daarvan, volgens DNB bijna 90 procent, is in handen van pensioenfondsen en verzekeraars.

Halverwege maart crashten aandelenbeurzen wereldwijd door toenemende zorgen over de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die overheden namen om het virus in te dammen. In het eerste kwartaal verloren aandelenfondsen, beleggingsfondsen die volledig uit aandelen van bedrijven bestaan, volgens DNB gemiddeld 19,4 procent.

Sinds het dieptepunt in maart zijn aandelenbeurzen wel weer wat opgekrabbeld. Zo staat de AEX inmiddels weer op bijna 530 punten, na een dieptepunt van nipt onder de 400 punten in maart. Vóór de coronacrisis stond de beursindex nog rond de 630 punten, waarmee het huidige verlies sinds die tijd nog rond de 16 procent ligt.

